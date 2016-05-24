В Баку состоялось открытие Azerbaijan Fashion Week - ВИДЕО

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ В Баку состоялось открытие Недели моды в Азербайджане Azerbaijan Fashion Week.

В этом году в рамках Недели моды будут проведены 20 показов дизайнеров из 6 стран, в том числе из Азербайджана, Казахстана, Грузии, Франции, Латвии. Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции продюсер Azerbaijan Fashion Week Саят Исыбаев.

По его словам, подобное мероприятие проводится в Азербайджане в третий раз и с каждым годом привлекает большее количество дизайнеров из разных стран.

С.Исыбаев отметил, что в рамках мероприятия с 23 по 26 мая зрители смогут увидеть показы как всемирно известных, так и начинающих дизайнеров, посетив шоурумы и поп-ап магазины AFW, получат возможность проконсультироваться с персональным шоппером и стилистом и выбрать себе уникальный образ.

С.Исыбаев отметил, что в этом году в Баку впервые свою коллекцию представит всемирно известный французский дизайнер Жан-Клод Житруа, который шьет наряды для таких мировых звезд, как Шерон Стоун, Моника Белуччи, Селин Дион, Бейонс, Леди Гага.

Первый день Azerbaijan Fashion Week начался с показа известного казахстанского дизайнера и светского консультанта по стилю Alex Chzhen.