Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ В Баку состоялось открытие дома высокой моды NAZ Couture.

Как сообщает Report, в последние годы мода превратилась в одну из динамично развивающихся сфер в Азербайджане. Начиная с 2015 года в Баку началась реализация проекта "Azerbaijan Fashion Week". На сегодняшний день подготовленные азербайджанскими дизайнерами наряды представлены не только в пределах страны, но и на иностранных рынках. Это дает Азербайджану возможность стать частью мира высокой моды.

NAZ Couture, в церемонии открытия которого приняли участие известные общественные деятели, а также известные личности из мира моды и искусства, готов добиться больших успехов в индустрии моды и поднять моду на более высокий уровень.

NAZ Couture, сотрудничающий с такими всемирно известными компаниями, как Elie Saab |Zuhair Murad | Christian Dior | Gucci | Armani | Valentino | Etro | Emanuel Ungaro | Gratacos, защищает индивидуальность своих клиентов, каждый представленный домом высокой моды наряд является уникальным и эксклюзивным.

Высокий уровень услуг, выбор самой дорогой ткани, привозимой из Европы, и высокое качество изготовления одежды – те особенности, которые отличают NAZ Couture. Закупка ткани производится по заказу клиента и в самые кратчайшие сроки.

Талантливый дизайнер бутика Теймур Сафаров, обладающий тонким художественным вкусом, представляет не только праздничные и вечерние наряды, но и одежду для повседневной жизни. Мастера NAZ Couture по изготовлению ручных изделий, камней, различных украшений всегда готовы украсить каждый наряд в соответствии со вкусом клиента.

Еще одним преимуществом дома высокой моды является то, что талантливый художник наносит изображения на созданные в соответствии с индивидуальным вкусом клиента наряды. Эти изображения, созданные с использованием специальных красок, превращают наряд в произведение искусства.

NAZ Couture также дает своим клиентам советы по дизайну – совместная работа учитывает все детали клиента и дизайнера и дает возможность создавать изделия, полностью отвечающие вкусу клиента.

В бутике, помимо нарядов, также представлены украшения из металлов и камней различной ценности, бижутерии. NAZ Couture, сохраняя индивидуальность и в этой области, предлагает своим клиентам неповторимые аксессуары.

Таким образом, женщины, отдающие предпочтение нарядам дома высокой моды NAZ Couture, в первую очередь еще раз подчеркнут свою индивидуальность и неповторимость.

Также стоит отметить, что NAZ Couture планирует принимать участие в показах высокой моды, проводимых в Азербайджане. Так, 2 мая в нашей столице на показе высокой моды "Azerbaijan Fashion Week" будут представлены наряды, созданные дизайнерами NAZ Couture.

Несмотря на то, что NAZ Couture начал свою деятельность совсем недавно, бутик ставит перед собой большие задачи. Одна из них – представить созданные в нашей стране наряды в других странах, обозначив NAZ Couture лицом моды Азербайджана в мире высокой моды.

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