В Баку состоится международный фестиваль воздушных змеев "Танец ветра"

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ В Баку впервые состоится международный фестиваль воздушных змеев "Танец ветра".

Как сообщили Report в пресс-центре Центра Гейдара Алиева, в проекте примут участие 10 художников из Азербайджана, Латвии, Монголии, Украины, Литвы, Дании и Финляндии.

50 нарисованных различными художниками воздушных змеев разнообразного размера и формы украсят небо Баку и подарят зрителям незабываемое впечатление цветовой палитрой.

Фестиваль начнется в 18:00, дети также запустят в небо около 200 воздушных змеев.

Развлекательные программы начнутся в 17:00, в парке Центра Гейдара Алиева для малолетних детей будут представлены различные развлечения.

В игровой зоне, организуемой при содействии клуба "Севимли бала", детей будут ожидать шоу с шарами и мыльными пузырями, батут, горки, мягкий конструктор большого размера и пластмассовые шахматы. В игровой зоне, созданной с участием магазина игрушек "The Entertainer", будут построены футбольная, баскетбольная и другие игровые площадки. Здесь дети также смогут сыграть в настольные игры. В развлекательной зоне магазина "Большой праздник" будут представлены шоу магов, иллюзионистов и др.

В парке центра дети также смогут снять фотографии с персонажами различных сказок, нарисовать на себе рисунки и получить свои карикатуры в нарисованном виде.

Наряду с этими развлечениями с 18:00 до 20:00 состоится концерт группы Azəri inciləri и юной исполнительницы Нурай Рагимовой.