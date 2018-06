В Баку состоится концерт участника конкурса "Евровидение"

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В Баку состоится концерт популярного мальтийского певца Курта Каллея.

Как сообщает Report со ссылкой на организаторов концерта "Sparke entertainment", концерт под названием "This is the night" состоится 29 ноября в одном из клубов Баку.

На концерте наряду со своими уже полюбившимися песнями, певец исполнит также каверы известных зарубежных песен. Специальными гостями концерта будут Диана Гаджиева (DiHaj) и DJAKG.

Напомним, Курт Каллея с песней "This is the night" представил Мальту в песенном конкурсе "Евровидение-2012" в Баку.