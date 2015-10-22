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    В Баку состоится концерт участника конкурса "Евровидение"

    На концерте наряду со своими уже полюбившимися песнями, певец исполнит также каверы известных зарубежных песен

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В Баку состоится концерт популярного мальтийского певца Курта Каллея.

    Как сообщает Report со ссылкой на организаторов концерта "Sparke entertainment", концерт под названием "This is the night" состоится 29 ноября в одном из клубов Баку.

    На концерте наряду со своими уже полюбившимися песнями, певец исполнит также каверы известных зарубежных песен. Специальными гостями концерта будут Диана Гаджиева (DiHaj) и DJAKG.

    Напомним, Курт Каллея с песней "This is the night"  представил Мальту в песенном конкурсе "Евровидение-2012" в Баку. 

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