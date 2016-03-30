​В Баку прошло бесплатное "мыльное шоу" для детей

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова прошло шоу актера Олега, известного как Mr. White.

Как сообщает Report, хотя зрители первого сеанса грандиозного "мыльного шоу" должны были предъявить билет, второй сеанс предназначался для учащихся школ-интернатов, детей из малообеспеченных семей и детей с физическими недостатками.

Отметим, что подобное шоу проходило в Азербайджане впервые. Более 500 маленьких зрителей следили за шоу с большим интересом.