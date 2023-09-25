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В Баку пройдет K-pop фестиваль

В Баку пройдет K-pop фестиваль В Баку пройдет K-pop фестиваль.
Шоу-бизнес
25 сентября 2023 г. 13:03
В Баку пройдет K-pop фестиваль

В Баку пройдет K-pop фестиваль.

Как сообщили Report в посольстве Кореи в Азербайджане, фестиваль состоится 10 октября в Оперном зале Бакинской музыкальной академии.

9 команд, отобранных из подавших заявки на участие 33 команд, получили возможность выступить в финале - 10 октября, где и будут определены призеры фестиваля. .

K-pop (от англ. Korean pop) - музыкальный жанр, возникший в Южной Корее и вобравший в себя элементы западного электропопа, хип-хопа, танцевальной музыки и современного ритм-н-блюза. Появившись изначально как музыкальный жанр, K-pop превратился в масштабную музыкальную субкультуру с миллионами поклонников среди молодежи во всем мире.

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