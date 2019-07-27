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В Баку продолжается грандиозный фестиваль года "ЖАРА" - ФОТОРЕПОРТАЖ

​В Баку продолжается грандиозный фестиваль года "ЖАРА"

В Баку продолжается грандиозный фестиваль года "ЖАРА".

Как сообщает Report, во второй день фестиваля по красной дорожке прошлись и выступали Стас Михайлов, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Анита Цой, Artik&Asti, Сергей Жуков, Жасмин, EMIN, Айгюн Казимова, Брилииант Дадашева, Нигяр Джамал и другие.

Зрители запомнят творческий вечер группы "Любэ", завораживающий батл Стаса Михайлова и Григория Лепса.

Второй день "ЖАРЫ" посвящен хитам 90-х.

Завершающий день фестиваля будет посвящен поколению Z - в этот день прозвучат все хиты стримов и топы чартов. Состоится сольный концерт Тимати.

Фото: Эльчин Агаев

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