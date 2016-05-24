В Баку едут квнщики из России и Грузии

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ 30 мая на сцене Театра юного зрителя состоится открытие Третьего сезона Азербайджанской Региональной Лиги КВН.

Как сообщили Report в пресс - службе Азербайджанского Клуба Веселых и Находчивых, в этом сезоне для участия были отобраны 12 коллективов, в том числе команды Бакинского государственного, Азербайджанского университетов, Азербайджанской нефтяной академии, Западного университета, а также Сборная Владикавказа (Россия) и Молодежная сборная Грузии.

Турнир проводится по инициативе министерства молодежи и спорта Азербайджана.

Исполнительный директор Азербайджанской Лиги КВН Джавид Шахбазбеков заявил, что новый сезон станет еще одним шагом к большим квновским успехам для молодых азербайджанских команд.

Судить мероприятие будут "парень из Баку" Ильгар Набиев, ведущий и знаток "Что? Где? Когда?" Балаш Касумов, актер Высшей Лиги КВН Евгений Кунчиц ("Кембридж"), популярная актриса Яна Никитина, известный композитор и продюсер Иса Меликов. Председатель жюри - руководитель АзКВН Рашад Азизов.