В Баку едет популярный российский певец

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Известный российский певец Стас Михайлов вновь выступит в Баку с концертной программой.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба Дворца Гейдара Алиева.

Запланированная на 1 октября концертная программа называется "Я буду с тобой". На концерте, который начнется в 20:00, Стас Михайлов исполнит свои популярные песни.

Стоимость билетов от 29-ти до 139 манатов.

Билеты продаются в централизованных кассах города.