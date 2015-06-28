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    В Баку едет популярный российский певец

    Стас Михайлов выступит с концертом во Дворце Гейдара Алиева

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Известный российский певец Стас Михайлов вновь выступит в Баку с концертной программой.

    Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба Дворца Гейдара Алиева.

    Запланированная на 1 октября концертная программа называется "Я буду с тобой". На концерте, который начнется в 20:00, Стас Михайлов исполнит свои популярные песни.

    Стоимость билетов от 29-ти до 139 манатов.

    Билеты продаются в централизованных кассах города.

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