В Бакинской русдраме покажут кукольное шоу "L.O.L -2"

На сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра им. Самеда Вургуна покажут кукольное шоу "L.O.L -2".

Об этом Report сообщили в пресс-службе театра.

"L.O.L -2 - это совершенно новые куклы и костюмы, новый свет и визуальные спецэффекты, которые просто завораживают детские сердца. Ведь детишки их очень любят и просто обожают.

Эксклюзивные детализированные костюмы и декорации, созданные специально для этого грандиозного представления, множество сюрпризов подготовили для Вас организаторы нового шоу L.O.L-2, интерактивный характер которого вовлекает в действие всех маленьких зрителей.

Это грандиозное музыкальное шоу, в котором все дети будут увлеченно участвовать в действии, а родители забудут, что они уже взрослые", - говорится в сообщении.

Билеты продаются в кассе театра, централизованных кассах города и на сайте iTicket.Az.