В Азербайджане впервые будет снят толливудский фильм

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ В Азербайджане впервые будет снят индийский фильм на языке телугу (Толливуд).

Как сообщает Report со ссылкой за зарубежные СМИ, фильм станет первой совместной работой двух известных деятелей кинематографии – актера Рама Чарана и режиссера Бояпати Сринуна.

30 дней съемочная группа будет находиться в туристических регионах Азербайджана. Кинокартина будет снята при финансовой поддержке Киары Адвани и DVV Данайи.

Отметим, что Толливуд - общее название производимых в Индии фильмов на языке телугу. Центром киноидустрии фильмов на телугу является город Хайдарабад.