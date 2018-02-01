В Азербайджане начался мониторинг в связи с нарушениями языка в исполнении и речи певцов

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ "Начался мониторинг в связи с нарушениями языка в исполнении и речи певцов".

Об этом Report сообщила заведующая мониторинговым отделом Института языкознания НАНА Севиндж Алиева.

Она отметила, что целью являются не певцы, а их исполнение и его недостатки: "Слушая песню можно понять из какого региона исполнитель. Сегодня у нас есть преподающие ханенде, очень жаль, что их ученики становятся носителями их диалектного языка. Для устранения этого на телевидении должен быть механизм контроля".

Заведующая отделом отметила, что обнаруженные недостатки языка будут обнародованы общественности: "Наша цель - сохранить свой язык. Вопрос языка должен постоянно находиться под контролем. Язык песен, на которых растут наши дети очень важен для нас".