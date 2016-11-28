 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Артистка Cirque du Soleil упала с высоты во время выступления

    35-летняя воздушная гимнастка Лиза Скиннер трижды участвовала в Олимпийских играх от Австралии

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Артистка легендарного "Цирка солнца" (Cirque du Soleil) сорвалась с высоты во время выступления на шоу "Kooza" в австралийском городе Брисбен, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    35-летняя воздушная гимнастка Лиза Скиннер, которая трижды участвовала в Олимпийских играх от Австралии, сорвалась со снаряда во время выступления в своем родном городе.

    На место немедленно прибыли медики, гимнастку госпитализировали.  Врачи опасаются, что она могла получить травму позвоночника.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi