Артистка Cirque du Soleil упала с высоты во время выступления

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Артистка легендарного "Цирка солнца" (Cirque du Soleil) сорвалась с высоты во время выступления на шоу "Kooza" в австралийском городе Брисбен, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

35-летняя воздушная гимнастка Лиза Скиннер, которая трижды участвовала в Олимпийских играх от Австралии, сорвалась со снаряда во время выступления в своем родном городе.

На место немедленно прибыли медики, гимнастку госпитализировали. Врачи опасаются, что она могла получить травму позвоночника.