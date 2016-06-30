​В Amburan Mall открывается кинотеатр CinemaPlus

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ На Каспийском побережье в июле открывается современный кинотеатр премиум-класса. Новый кинотеатр под названием CinemaPlus Amburan расположен в поселке Бильгя, на 1 этаже торгового центра Amburan Mall.

В CinemaPlus Amburan 3 зала и 164 места, отвечающих мировым стандартам. Залы оснащены удобными и высококлассными креслами испанского производства. Помимо этого, в кинотеатре CinemaPlus Amburan применяется технология Master İmage 3D.

В VIP-зале зрители получат возможность смотреть фильмы в креслах с персональным столиком, позволяющим заказывать еду и напитки во время киносеанса.

Возможности подарить киноманам незабываемые мгновения и идеальный отдых не ограничиваются только этим. Естественно, просмотр фильма и получение удовольствия немыслимы без попкорна и прохладительных напитков. Здесь для приятного и комфортного отдыха предлагаются разновидности попкорна, сахарной ваты и безалкогольных коктейлей со льдом.

Хотим отметить, в Гяндже, во втором по величине городе Азербайджана, состоялось открытие кинотеатра CinemaPlus, который находится по адресу Низами, 8, на 4-ом этаже Торгового центра Xəmsə Park.

Также кинотеатр CinemaPlus 28 Mall находится по адресу проспект Азадлыг, 45, Торговый центр 28 Mall, на 5-ом этаже.

Для полной информации загрузите новое мобильное приложение CinemaPlus для смартфона с операционной системой İOS и Android.

https://itunes.apple.com/us/app/cinemaplus/id1072140418?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.promote.cinemaplus