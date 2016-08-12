В аэропорту Лос-Анджелеса задержан известный индийский киноактер

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Известный индийский киноактер Шахрукх Кхан, часто называемый "Королем Болливуда" был задержан сотрудниками иммиграционной службы в аэропорту Лос-Анджелеса, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Я вполне понимаю и с уважением отношусь к мерам безопасности, учитывая, как обстоят дела в мире, но задержание иммиграционными властями каждый раз это очень-очень не круто", - написал Кхан на своей странице в Twitter.

Актер не уточнил, как долго продлилось его задержание.

В связи с задержанием актера свое сожаление выразили американские дипломаты.

"Сожалею по поводу суматохи в аэропорту, даже американских дипломатов подвергают дополнительному досмотру", - написала актеру помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Ниша Бисвал.