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    В аэропорту Лос-Анджелеса задержан известный индийский киноактер

    Шахрукх Кхан был задержан сотрудниками иммиграционной службы США

    Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Известный индийский киноактер Шахрукх Кхан, часто называемый "Королем Болливуда"  был задержан сотрудниками иммиграционной службы в аэропорту Лос-Анджелеса, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ. 

    "Я вполне понимаю и с уважением отношусь к мерам безопасности, учитывая, как обстоят дела в мире, но задержание иммиграционными властями каждый  раз  это очень-очень не круто", - написал Кхан на своей странице в Twitter.

    Актер не уточнил, как долго  продлилось его задержание.

    В связи с задержанием актера свое сожаление выразили американские дипломаты.

    "Сожалею по поводу суматохи в аэропорту, даже американских дипломатов подвергают дополнительному досмотру", - написала актеру помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Ниша Бисвал.

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