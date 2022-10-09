Узбекский гитарист группы «Ялла» умер в день своего 61-летия

В день (вчера - ред.) своего 61-летия скончался советский и узбекистанский музыкант Даврон Гаипов.

В день (вчера - ред.) своего 61-летия скончался советский и узбекистанский музыкант Даврон Гаипов.

Как передает Report , об этом сообщает «Российская газета».

Причиной смерти названа почечная недостаточность. Известно, что Гаипов страдал от сахарного диабета, также ему десять лет назад удалили почку.

Состояние музыканта ухудшилось после того, как он попал в автокатастрофу и провел две недели в реанимации.

Напомним, что Даврон Гаипов родился 7 октября 1961 года в семье первого секретаря обкома Компартии. До 1980-х он был гитаристом фолк-рок-группы «Ялла», созданной Фаррухом Закировым. Его также называли первым рокером Узбекистана. После ухода из «Яллы» Гаипов создал коллектив «Оригинал», а в последние годы жизни работал главным продюсером кинокомпании Bayram Film.