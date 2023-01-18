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Уволенный с поста гендиректора Walt Disney Чапек получит пособие в $20 млн

Уволенный с поста гендиректора Walt Disney Чапек получит пособие в $20 млн Уволенный из Walt Disney генеральный директор Боб Чапек получит выходное пособие в размере 20,4 млн долларов.
Шоу-бизнес
18 января 2023 г. 16:25
Уволенный с поста гендиректора Walt Disney Чапек получит пособие в $20 млн

Уволенный из Walt Disney генеральный директор Боб Чапек получит выходное пособие в размере 20,4 млн долларов.

Как передает Report, эти данные приводятся в финансовой отчетности Walt Disney, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Кроме того, его зарплата вместе с другими выплатами и компенсациями за 2022 финансовый год, завершившийся 30 сентября, составила 24 млн долларов.

В отчетности компания объясняет мотивы неожиданного увольнения Чапека с поста гендиректора и столь же неожиданного возвращения на эту должность Боба Айгера, который в 2020 году ушел на пенсию. В июне 2022 года совет директоров Walt Disney продлил контракт с Чапеком, однако с июня по ноябрь произошли "значительные перемены и изменения макроэкономической ситуации".

В связи с этим Совет директоров "решил, что, поскольку Disney вступает в период все более непростых преобразований в индустрии, лучше всего будет, если компанию возглавит Айгер, и в то же время будет вестись поиск долгосрочного преемника" на посту гендиректора. В отчетности также подробно указывается, из чего состоит общее вознаграждение Чапека, которые был уволен с должности в ноябре 2022 года, за последний полный год работы в Walt Disney. Базовая зарплата составила 2,5 млн долларов, акционерные опционы и акции на сумму 14,5 млн, бонус - 6,75 млн, компенсация частных авиаперелетов - 282,8 тыс. и другие виды компенсаций - 53,8 тыс. долларов.

в ноябре 2022 года

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Версия на английском языке Disney's ousted CEO Bob Chapek to get $20 million exit pay

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