Уве Болл заявил об уходе из кино из-за отсутствия денег

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Режиссер Уве Болл заявил об уходе из кинематографа из-за отсутствия денег, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

По словам постановщика, у него все реже получается обеспечивать бюджеты, необходимые для боевиков, а возвращаться к мелкомасштабному кино он не хочет.

"Рынок мертв, вы не больше не зарабатываете денег на фильмах, потому что мировой рынок DVD и Blu-ray упал на 80% за последние три года", – пояснил Болл. Он добавил, что больше не может позволить себе снимать кино.

Как отметил режиссер, он не хочет возвращаться к студенческому кинематографу, поскольку снял за свою жизнь «так много фильмов». «И в моем возрасте я не могу делать все более и более дешевые картины. Это стыдно. Я был бы счастлив снимать кино, но это просто не приносит финансового дохода», – сообщил Болл.

Таким образом, последним фильмом Болла должна стать «Ярость 3». В 2008 году режиссер становился героем петиции, в которой его призывали завершить карьеру. Тогда постановщик ответил, что 18 тыс. подписей недостаточно для того, чтобы он остановился.