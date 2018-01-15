Уточнено время показа спорного фильма "Падмавати"

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Фильм "Падмавати", повествующий о жизни легендарной индийской царицы Рани Падмини, несмотря на серьезные протесты будет показан 25 января.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, фильм повествует о любви царицы и мусульманского захватчика Алауддин Чирджи.

Многие политики Индии выступили против фильма, по их мнению искажающего историю.

Отметим, что член правой партии "Бхаратия джаната парти" (БДП, "Индийская народная партия") Сураж Пал Аму предложил награду в 1,5 миллиона долларов за головы режиссера фильма "Падмавати" Санджая Лилу Бхансали и болливудской актрисы Дипики Падукон, сыгравшей в ленте царицу Рани Падмини.