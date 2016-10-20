Успех азербайджанских квнщиков покажут по российскому Первому Каналу

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ 23 октября по российскому Первому каналу будет показан выпуск КВН, в котором "Сборная Баку" завоевывала один из главных призов Музыкального фестиваля "Голосящий КиВиН 2016" в Светлогорске, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Азербайджанского Клуба Веселых и Находчивых.

Напомним, что фестиваль прошел в городе Светлогорск с участием 27 команд из 6 государств. Преимущественно это были участники Вышей лиги и титулованные чемпионы разных сезонов. И, несмотря на столь серьезную конкуренцию, "Сборная Баку" подтвердила реноме одной из самых музыкальных команд клуба и оказалась в числе победителей.

Впервые в истории азербайджанского КВН наша команда стала обладателем "КиВиНа в темном".

"Свою победу мы посвящаем Анару Мамедханову, легендарному бакинскому капитану. В нашей команде мы оставили это место вакантным в память того, что Анар – капитан бакинского КВНа навсегда. Мы не сомневаемся, что он гордился бы нами", - прокомментировали свою победу квнщики.

Отметим, что "КиВины" - это высшие награды Международного музыкального фестиваля команд КВН "Голосящий Кивин". Азербайджан уже в шестой раз принимал участие в этом конкурсе: в 1995-м и 97-м – "Парни из Баку", в 1996-м – "Огни Баку", в 2014-16 гг. – "Сборная Баку".