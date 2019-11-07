Успех 4DX от студии DISNEY

Зрители в восторге от фильмов ведущей мировой компания в области кинематографических технологий 4DX, и это по очень веской причине, делая просмотр незабываемым.

Как сообщает Report, релизы 4DX "Короля-льва" и "Аладдина" и "Малефисента". "Владычица тьмы" от студии The Walt Disney Studios стали огромным успехом во всем мире, достигнув рекордных показателей.

4DX продолжает совместное сотрудничество с The Walt Disney Studios, чтобы выпустить 2 очень ожидаемых релиза - это анимационный фильм "Холодное сердце 2" и фильм "Звездные войны: Скайуокер. Восход".

"Холодное сердце 2" в 4DX будет иметь эффект снега, чтобы усилить зимнюю тему. 4DX также добавит дождь, туман, ветер и запахи, подчеркивающие путешествие в новые земли.

В "Звездные войны: Скайуокер. Восход" сиденья с улучшенным движением будут имитировать ощущение взрыва космического корабля в гиперпространстве. Стробоскоп 4DX и вибрации выделят последовательность битвы на световых мечах.