Universal Pictures снимет фильм про захват Афганистана талибами

Universal Pictures приобрела права на экранизацию истории Джорджа Нолфи ("Ультиматум Борна"), основанной на реальных событиях, случившихся в августе этого года в Афганистане, когда "Талибан" захватил территорию страны.

Universal Pictures приобрела права на экранизацию истории Джорджа Нолфи ("Ультиматум Борна"), основанной на реальных событиях, случившихся в августе этого года в Афганистане, когда "Талибан" захватил территорию страны.

Об этом передает Report cо ссылкой на Deadline.

Главные роли сыграют Ченнинг Татум и Том Харди, которые выступят также в качестве продюсеров.

В центре сюжета — судьбы трех бывших спецназовцев. Они решают вернуться в Афганистан, чтобы помочь спасти семьи своих коллег и союзников.

Напомним, что 15 августа радикальное движение "Талибан" вторглось на территорию Афганистана после вывода войск США и НАТО. Из-за этого в первую неделю захвата страну пришлось покинуть тысячам иностранных и мирных жителям.