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Universal Pictures снимет фильм про захват Афганистана талибами

Universal Pictures снимет фильм про захват Афганистана талибами Universal Pictures приобрела права на экранизацию истории Джорджа Нолфи ("Ультиматум Борна"), основанной на реальных событиях, случившихся в августе этого года в Афганистане, когда "Талибан" захватил территорию страны.
Шоу-бизнес
11 ноября 2021 г. 14:38
Universal Pictures снимет фильм про захват Афганистана талибами

Universal Pictures приобрела права на экранизацию истории Джорджа Нолфи ("Ультиматум Борна"), основанной на реальных событиях, случившихся в августе этого года в Афганистане, когда "Талибан" захватил территорию страны.

Об этом передает Report cо ссылкой на Deadline.

Главные роли сыграют Ченнинг Татум и Том Харди, которые выступят также в качестве продюсеров.

В центре сюжета — судьбы трех бывших спецназовцев. Они решают вернуться в Афганистан, чтобы помочь спасти семьи своих коллег и союзников.

Напомним, что 15 августа радикальное движение "Талибан" вторглось на территорию Афганистана после вывода войск США и НАТО. Из-за этого в первую неделю захвата страну пришлось покинуть тысячам иностранных и мирных жителям.

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