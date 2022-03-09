Universal Music приостановила свою деятельность в России

Крупнейшая в мире звукозаписывающая компания Universal Music полностью приостановила свою деятельность в России из-за военной операции в Украине.

Крупнейшая в мире звукозаписывающая компания Universal Music полностью приостановила свою деятельность в России из-за военной операции в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник журнал Variety.

"Мы немедленно приостанавливаем всю деятельность в России и закрываем там наши офисы", - приводит он заявление компании.

Как отмечает издание, Universal Music продолжит выплачивать своим сотрудникам зарплату, однако звукозапись музыкантов, сотрудничающих с лейблом, будет поставлена на паузу.

В России действует дочернее одноименное предприятие корпорации, с ним сотрудничают более 50 исполнителей, в том числе Элджей, Noize MC, Найк Борзов, Лолита и другие. Среди наиболее знаменитых представителей звукозаписывающей компании числятся южнокорейский поп-коллектив BTS, американские певицы Тейлор Свифт и Билли Айлиш, группы Metallica, Rammstein, Coldplay и Imagine Dragons.