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Universal Music приостановила свою деятельность в России

Universal Music приостановила свою деятельность в России Крупнейшая в мире звукозаписывающая компания Universal Music полностью приостановила свою деятельность в России из-за военной операции в Украине.
Шоу-бизнес
9 марта 2022 г. 08:12
Universal Music приостановила свою деятельность в России

Крупнейшая в мире звукозаписывающая компания Universal Music полностью приостановила свою деятельность в России из-за военной операции в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник журнал Variety.

"Мы немедленно приостанавливаем всю деятельность в России и закрываем там наши офисы", - приводит он заявление компании.

Как отмечает издание, Universal Music продолжит выплачивать своим сотрудникам зарплату, однако звукозапись музыкантов, сотрудничающих с лейблом, будет поставлена на паузу.

В России действует дочернее одноименное предприятие корпорации, с ним сотрудничают более 50 исполнителей, в том числе Элджей, Noize MC, Найк Борзов, Лолита и другие. Среди наиболее знаменитых представителей звукозаписывающей компании числятся южнокорейский поп-коллектив BTS, американские певицы Тейлор Свифт и Билли Айлиш, группы Metallica, Rammstein, Coldplay и Imagine Dragons.

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Версия на английском языке Universal Music suspends operations in Russia

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