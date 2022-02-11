Universal Music приобрела права на все песни Стинга

Компания Universal Music Publishing Group (дочка Universal Music) приобрела права на весь музыкальный каталог Стинга.
Стоимость сделки официально не разглашается. По данным The Guardian, речь может идти о сумме приблизительно в 300 млн долларов США.
Компания приобрела права не только на произведения, созданные Стингом в ходе сольной карьеры, но и на песни группы The Police - Roxanne, Every Breath You Take, Shape Of My Heart, Fields Of Gold, Desert Rose, Message in a Bottle, Englishman in New York и другие. Условия сделки распространяются и на последний релиз музыканта - альбом "The Bridge", который увидел свет в ноябре 2021 года.
"На протяжении всей карьеры я имел долгие и успешные отношения с UMG в качестве партнера по лейблу, поэтому было естественным решением объединить все в одном надежном месте, пока я возвращаюсь к студийной работе и начинаю писать новую главу", - добавил музыкант.