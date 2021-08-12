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Умерла звезда сериала "Шерлок"

Умерла звезда сериала "Шерлок" Британская актриса Уна Стабб умерла на 84-м году жизни.
Шоу-бизнес
12 августа 2021 г. 20:24
Умерла звезда сериала Шерлок
Уна Стабб

Британская актриса Уна Стабб умерла на 84-м году жизни.

Как передает Report со ссылкой на BBC, об этом сообщил агент звезды.

Звезда сериала "Шерлок" скончалась в своем доме в Эдинбурге в окружении семьи. Последние несколько лет актриса болела, однако о каком именно недуге идет речь, агент не уточнил.

Уна Стаббс родилась 1 мая 1937 в Лондоне. Впервые она появилась на телевидении в качестве танцовщицы, а свою карьеру в кино начала в 1960-х, снявшись в таких проектах, как "Летние каникулы" и "До смерти", "Загадочное ночное убийство собаки", "Вызовите акушерку", "Дарреллы", "Ангел".

В сериале "Шерлок" актриса исполнила роль миссис Хадсон, которая по сюжету сдает квартиру на Бейкер-стрит детективу Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону.

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Версия на азербайджанском языке Məşhur britaniyalı aktrisa vəfat edib

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