Умерла звезда сериала "Шерлок"

Британская актриса Уна Стабб умерла на 84-м году жизни.

Британская актриса Уна Стабб умерла на 84-м году жизни.

Как передает Report со ссылкой на BBC, об этом сообщил агент звезды.

Звезда сериала "Шерлок" скончалась в своем доме в Эдинбурге в окружении семьи. Последние несколько лет актриса болела, однако о каком именно недуге идет речь, агент не уточнил.

Уна Стаббс родилась 1 мая 1937 в Лондоне. Впервые она появилась на телевидении в качестве танцовщицы, а свою карьеру в кино начала в 1960-х, снявшись в таких проектах, как "Летние каникулы" и "До смерти", "Загадочное ночное убийство собаки", "Вызовите акушерку", "Дарреллы", "Ангел".

В сериале "Шерлок" актриса исполнила роль миссис Хадсон, которая по сюжету сдает квартиру на Бейкер-стрит детективу Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону.