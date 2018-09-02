Умерла звезда сериала "Санта-Барбара"

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ В США на 87-м году жизни скончалась звезда "мыльных опер" Сьюзен Браун.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Информацию о смерти актрисы подтвердил исполнительный продюсер Френк Валентини. В своём твите он выразил соболезнования близким Браун и всем, кто её знал.

Свою карьеру Браун начала в 1977 году. Азербайджанскому телезрителю актриса запомнилась ролью в сериале "Санта-Барбара", в котором она исполнила роль Джанет Лейн, мать Виктории Лейн.

Актерскую деятельность Браун закончила в 2004 году, последний раз снявшись в сериале "Главный госпиталь".