​Умерла певица Бонни Пойнтер - ВИДЕО

Бонни Пойнтер https://report.az/storage/news/234cf119111c204ab3f3096f8059cb41/7e15cbd4-9ed1-4038-aa20-7157587d8a6e_292.jpg

Американская певица, солистка группы The Pointer Sisters Бонни Пойнтер умерла в городе Лос-Анджелес (штат Калифорния) на 70-м году жизни.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщила газета USA Today со ссылкой на ее сестру Аниту.

По данным издания, причиной смерти певицы стал сердечный приступ.

Бонни Пойнтер в 1969 году вместе со своей сестрой Джун создала дуэт, который получил название The Pointers. После того как к коллективу присоединилась еще одна сестра Бонни, Аннита, он приобрел современное название - The Pointer Sisters. В 1972 году в группу вступила старшая из сестер Пойнтер - Рут.

В 1974 году Бонни и Анита получили музыкальную премию Grammy за песню в стиле кантри Fairytale. Бонни Пойнтер покинула группу в 1977 году, за свою сольную карьеру она успела выпустить три альбома.