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Умерла основательница группы The Ronettes

Умерла основательница группы The Ronettes Американская певица, одна из основательниц группы The Ronettes Вероника Беннетт, выступавшая под псевдонимом Ронни Спектор, умерла на 79-м году жизни.
Шоу-бизнес
13 января 2022 г. 08:31
Умерла основательница группы The Ronettes

Американская певица, одна из основательниц группы The Ronettes Вероника Беннетт, выступавшая под псевдонимом Ронни Спектор, умерла на 79-м году жизни.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в заявлении ее семьи, опубликованном на сайте исполнительницы в среду.

"Ронни прожила жизнь с огоньком в глазах, пылким характером, саркастичным чувством юмора и улыбкой на лице", - говорится в тексте. Уточняется, что причиной смерти стал рак.

В составе группы Спектор исполняла поп-музыку и песни в стиле рок-н-ролл. Одна из самых известных песен группы The Ronettes "Be My Baby", соавтором которой выступила исполнительница, стала саундтреком к фильму "Грязные танцы". Спектор заняла 69-ю строчку в списке "Ста величайших исполнителей всех времен" по версии журнала The Rolling Stone.

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