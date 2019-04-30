​Умерла французская актриса Анемон

Французская актриса Анна Бургиньон, выступавшая под псевдонимом "Анемон", умерла в возрасте 68 лет после продолжительной болезни.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщило Agence France-Presse со ссылкой на ее агента.

За 50-летнюю карьеру актриса исполнила десятки ролей в фильмах и сериалах. Популярность ей принесла роль сотрудницы службы психологической помощи "Телефон доверия" в картине Жан-Мари Пуаре "Дед Мороз - мусор" (1982), за роль в фильме "Большая дорога" (1987) Анемон была удостоена премии "Сезар".