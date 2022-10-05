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Умерла еще одна из пяти сестер-наследниц модной марки Fendi

Умерла еще одна из пяти сестер-наследниц модной марки Fendi Франка Фенди, одна из пяти сестер-наследниц знаменитой модной марки Fendi, умерла в возрасте 87 лет в Риме.
Шоу-бизнес
5 октября 2022 г. 17:58
Умерла еще одна из пяти сестер-наследниц модной марки Fendi

Франка Фенди, одна из пяти сестер-наследниц знаменитой модной марки Fendi, умерла в возрасте 87 лет в Риме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду агентство Ansa.

Женщина умерла в своем доме.

Франка - одна из пяти дочерей Эдоардо Фенди и Аделе Казагранде, которые основали в 1930-х годах ставший знаменитым дом мод. Все пятеро работали в семейной компании, и именно они вывели ее на мировой уровень благодаря многолетнему сотрудничеству с модельером Карлом Лагерфельдом.

В 2001 году сестры по общей договоренности продали марку. Они поняли, что семейная компания, даже если она известна во всем мире, не могла бы выжить в условиях глобализации. Хотя бренд Fendi сохранился, как и его штаб-квартира в Риме, он теперь входит в состав мегахолдинга LVMH ("Луи Виттон - Моэт - Хеннесси").

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