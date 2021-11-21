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Умерла дизайнер костюмов для кино Эми Вада

Умерла дизайнер костюмов для кино Эми Вада Японская художница, дизайнер костюмов для кино и балета Эми Вада, удостоенная премии "Оскар" в 1986 году, умерла в возрасте 84 лет.
Шоу-бизнес
21 ноября 2021 г. 10:13

Японская художница, дизайнер костюмов для кино и балета Эми Вада, удостоенная премии "Оскар" в 1986 году, умерла в возрасте 84 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в воскресенье агентство Киодо.

О причине смерти не сообщается. Похороны провели ее ближайшие родственники.

Эми Вада родилась в городе Киото в 1937 году. Она училась на факультете западной живописи в Киотском городском университете искусств. В возрасте 20 лет она вышла замуж за режиссера Бена Ваду, который занимался производством сериалов для японского телеканала NHK.

В то же время она начала работать костюмером. Мировую известность Эми Ваде принесла работа над фильмом "Ран" (1985) культового японского режиссера Акиры Куросавы. За созданные к нему костюмы самурайской эпохи она получила премию "Оскар". За время своей карьеры Эми Вада успела поработать с десятками картин азиатских режиссеров. Также она снялась в роли самой себя в сериале "Метрополитен Опера".

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