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Умерла американская актриса Джейн Пауэлл

Умерла американская актриса Джейн Пауэлл Американская актриса, певица и танцовщица Джейн Пауэлл, наиболее известная по главной роли в мюзикле "Семь невест для семи братьев" умерла на 93-м году жизни.
Шоу-бизнес
17 сентября 2021 г. 04:59
Умерла американская актриса Джейн Пауэлл
Джейн Пауэлл

Американская актриса, певица и танцовщица Джейн Пауэлл, наиболее известная по главной роли в мюзикле "Семь невест для семи братьев" умерла на 93-м году жизни.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на подругу актрисы Сьюзан Грейнджер.

По данным издания, Пауэлл умерла 16 сентября в своем доме в городе Уилтон (штат Коннектикут). Причина смерти не уточняется.

Творческая карьера голливудской звезды началась еще в детстве, пишет газета. В возрасте 14 лет она исполнила партию в опере по мотивам классической драмы Жоржа Бизе "Кармен", что позволило ей выиграть шоу талантов в Голливуде и подписать контракт с кинокомпанией Metro-Goldwyn-Mayer. Пик популярности актрисы пришелся на 1940-1950 годы.

Пауэлл также снялась в мюзикле "Королевская свадьба" (Royal Wedding, 1951) с Фредом Астером в главной роли. Среди других работ актрисы - "Праздник в Мексике", "Три дорогие дочки" и другие. Ее талант не ограничивался появлением на экране, Пауэлл также принимала участие и во множестве театральных постановок.

Отметим, что в 1960 году на голливудской Аллее славы была открыта именная звезда Джейн Пауэлл.

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