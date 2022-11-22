Умерла актриса из сериала "Сверхъестественное" Никки Эйкокс

Американская актриса Никки Эйкокс, сыгравшая роль Мэг Мастерс в сериале "Сверхъестественное", умерла 16 ноября в возрасте 47 лет.

Американская актриса Никки Эйкокс, сыгравшая роль Мэг Мастерс в сериале "Сверхъестественное", умерла 16 ноября в возрасте 47 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщил телеканал CNN.

"Вчера умерла моя красивая, умная, сильная и невероятно талантливая невестка Никки Эйкокс... Она была настоящим борцом, и все, кто ее знал, любили ее", - приводит телеканал слова ее родственницы из сообщения в Facebook.

"Я огорчен новостью о том, что наша чудесная Никки Эйкокс, которая первой сыграла роль Мэг Мастерс, умерла. Она была слишком молода", - написал создатель сериала "Сверхъестественное" Эрик Крипке в социальной сети Twitter.

Причина смерти не уточняется, однако в 2021 году Эйкокс сообщила, что у нее диагностирована лейкемия.