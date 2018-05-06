Умер участник группы "Машина времени"

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Руководитель и участник группы "Машина времени" Владимир Сапунов скончался в ночь с 5 на 6 мая после борьбы с серьёзной болезнью.

Как сообщает Report, об этом сообщил пресс-секретарь "Машины времени" и "Воскресения" Антон Чернин.

«Он болел очень долго, у него было серьезное онкологическое заболевание. Владимир Борисович уже более 10 лет передвигался в инвалидной коляске. Все это время он продолжал руководить «Машиной времени» и «Воскресением», — пояснил Чернин.

По его словам, от руководства группой «Машина времени» Сапунов отошел в конце 2017 года, но остался участником группы.

«После очередного раунда борьбы с болезнью он скончался», — сказал пресс-секретарь.

Владимир Сапунов родился в 1953 году в Краснослободске. В конце 1960-х годов играл вместе с младшим братом, музыкантом Андреем Сапуновым, в школьной группе «Эльфы».

Сапунов стал руководителем «Воскресения» с 1993 года, «Машины времени» — с 1994 года. В 2009 году предложил свою песню «На паре крыл» для альбома «Машины времени» под названием «Машины не парковать». Песня была написана еще в 1976 году.