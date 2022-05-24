Умер создатель дизайна космических кораблей для "Звездных войн"

В США в возрасте 90 лет умер художник и дизайнер Колин Кантуэлл, который был автором дизайна космических кораблей серии фильмов "Звездные войны".
Как передает Report со ссылкой на газету
Кантуэлл окончил факультет анимации в Калифорнийском университете и Школу архитектуры Фрэнка Райта.
Связь с космосом возникла у него во время работы надо образовательными программами о полетах астронавтов для NASA. Во время полета на Луну он сообщал журналистам основные события, которые происходили с космическим аппаратом.
В кинофильмах "Звездные войны" Кантуэлл разработал дизайн истребителей X-Wing, TIE Fighter и "Звезды Смерти". Режиссер Джордж Лукас обратился к нему в 1977 году.
Он также работал над картиной "2001: Космическая одиссея" Стэнли Кубрика, а также придумал некоторые диалоги в фильме Стивена Спилберга "Близкие контакты третьего вида".
Кроме того, Кантуэлл помогал в трансляции первой высадки человека на Луну в 1969 году.