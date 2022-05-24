Умер создатель дизайна космических кораблей для "Звездных войн"

В США в возрасте 90 лет умер художник и дизайнер Колин Кантуэлл, который был автором дизайна космических кораблей серии фильмов "Звездные войны".

В США в возрасте 90 лет умер художник и дизайнер Колин Кантуэлл, который был автором дизайна космических кораблей серии фильмов "Звездные войны".

Как передает Report со ссылкой на газету The Guardian , художник скончался в своем доме в Колорадо. О его смерти сообщила его возлюбленная Сьерра Далл. Уточняется, что последние годы Кантуэлл страдал от болезни Альцгеймера.

Кантуэлл окончил факультет анимации в Калифорнийском университете и Школу архитектуры Фрэнка Райта.

Связь с космосом возникла у него во время работы надо образовательными программами о полетах астронавтов для NASA. Во время полета на Луну он сообщал журналистам основные события, которые происходили с космическим аппаратом.

В кинофильмах "Звездные войны" Кантуэлл разработал дизайн истребителей X-Wing, TIE Fighter и "Звезды Смерти". Режиссер Джордж Лукас обратился к нему в 1977 году.

Он также работал над картиной "2001: Космическая одиссея" Стэнли Кубрика, а также придумал некоторые диалоги в фильме Стивена Спилберга "Близкие контакты третьего вида".

Кроме того, Кантуэлл помогал в трансляции первой высадки человека на Луну в 1969 году.