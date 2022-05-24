О нас

Умер создатель дизайна космических кораблей для "Звездных войн"

Умер создатель дизайна космических кораблей для "Звездных войн" В США в возрасте 90 лет умер художник и дизайнер Колин Кантуэлл, который был автором дизайна космических кораблей серии фильмов "Звездные войны".
Шоу-бизнес
24 мая 2022 г. 07:43
Умер создатель дизайна космических кораблей для Звездных войн

В США в возрасте 90 лет умер художник и дизайнер Колин Кантуэлл, который был автором дизайна космических кораблей серии фильмов "Звездные войны".

Как передает Report со ссылкой на газету The Guardian, художник скончался в своем доме в Колорадо. О его смерти сообщила его возлюбленная Сьерра Далл. Уточняется, что последние годы Кантуэлл страдал от болезни Альцгеймера.

Кантуэлл окончил факультет анимации в Калифорнийском университете и Школу архитектуры Фрэнка Райта.

Связь с космосом возникла у него во время работы надо образовательными программами о полетах астронавтов для NASA. Во время полета на Луну он сообщал журналистам основные события, которые происходили с космическим аппаратом.

В кинофильмах "Звездные войны" Кантуэлл разработал дизайн истребителей X-Wing, TIE Fighter и "Звезды Смерти". Режиссер Джордж Лукас обратился к нему в 1977 году.

Он также работал над картиной "2001: Космическая одиссея" Стэнли Кубрика, а также придумал некоторые диалоги в фильме Стивена Спилберга "Близкие контакты третьего вида".

Кроме того, Кантуэлл помогал в трансляции первой высадки человека на Луну в 1969 году.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Иранские пограничники застрелили гражданина Азербайджана, ведется расследование
Иранские пограничники застрелили гражданина Азербайджана, ведется расследование
19 мая 2022 г. 15:20
Трагически погиб директор Мардакянского дендрария
Трагически погиб директор Мардакянского дендрария
19 мая 2022 г. 11:18
Зенитно-ракетный комплекс С-500 начинает поступать на вооружение в РФ
Зенитно-ракетный комплекс С-500 начинает поступать на вооружение в РФ
18 мая 2022 г. 11:52
Массовая драка в Баку, есть пострадавший
Массовая драка в Баку, есть пострадавший
19 мая 2022 г. 06:55
Защитник Мариуполя опубликовал последние фото с Азовстали
ФотоЗащитник Мариуполя опубликовал последние фото с "Азовстали"
20 мая 2022 г. 14:24
МВД предупредил шутников: Вызов ложный, штраф реальный!
МВД предупредил "шутников": Вызов ложный, штраф реальный!
19 мая 2022 г. 13:28
МЧС: В результате пожара сгорели две квартиры
ФотоМЧС: В результате пожара сгорели две квартиры
18 мая 2022 г. 00:35
Беспилотники Bayraktar Akıncı приземлились в Баку
ВидеоБеспилотники Bayraktar Akıncı приземлились в Баку
21 мая 2022 г. 21:50
В Мелитополе украинские партизаны взорвали российский бронепоезд
В Мелитополе украинские "партизаны" взорвали российский бронепоезд
18 мая 2022 г. 15:16
В Баку вырубили деревья в связи со строительством новых зданий
ФотоВ Баку вырубили деревья в связи со строительством новых зданий
18 мая 2022 г. 13:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi