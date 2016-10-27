Умер случайно застреливший Брэндона Ли актер

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Американский актер Майкл Масси, в 1993 году случайно застреливший на съемочной площадке звезду фильма "Ворон" Брэндона Ли, скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 64 лет, сообщает Report со ссылкой на Lenta.Ru.

Масси умер от рака 20 октября в медицинском центре Cedars-Sinai. Представлявшее его интересы агентство Greene & Associates подтвердило кончину несколько дней спустя.

"Моему сердцу тяжело переживать эту утрату. Он был чрезвычайно талантлив и обладал добрейшей душой. Для меня честь быть его знакомой", - сказала актриса Энджи Хэрмон, игравшая вместе с Масси в телесериале "Риццоли и Айлс".

В фильмографии актера более 80 ролей в кино и на телевидении.

Инцидент на съемках фильма "Ворон" произошел 31 марта 1993 года. По сценарию персонаж Масси должен был выстрелить в героя, которого играл Брэндон Ли, сын актера Брюса Ли. Патрон был холостым, но застрявшая в стволе заглушка выполнила роль пули. Через 12 часов Брэндон Ли скончался в госпитале.