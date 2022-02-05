Умер режиссер сериала "Улицы разбитых фонарей"

Советский и российский кинорежиссер, сценарист Виктор Бутурлин умер на 76-м году жизни.

Советский и российский кинорежиссер, сценарист Виктор Бутурлин умер на 76-м году жизни.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщила киностудия "Ленфильм" на своем сайте.

"Сегодня в возрасте 75 лет скоропостижно скончался Виктор Иванович Бутурлин - режиссер, драматург, педагог, вся жизнь которого была связана с "Ленфильмом", - говорится в некрологе.

Он наиболее известен как режиссер таких фильмов, как "Прозрачное солнце осени" (1982), "Аплодисменты, аплодисменты..." (1984), сериалов "Улицы разбитых фонарей" (1997), "Убойная сила" (2000), "Честь имею!.." (2004), "Татьяна ночь" (2014) и других.