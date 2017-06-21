Умер рэпер Prodigy

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Рэпер Альберт Джонсон, известный как Prodigy, скончался в Лас-Вегасе на 43-м году жизни, сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ.

Как рассказал изданию представитель музыканта, Джонсона госпитализировали несколько дней назад в связи с обострением анемии, которой он болел с рождения. Точная причина смерти, тем не менее, пока не установлена.

Prodigy вместе с рэпером Havoc (Хэвок) выступал в музыкальном дуэте Mobb Deep, расцвет которого пришелся на 1990-е годы.

Лучшими композициями группы считаются "Quiet Storm" и "Shook Ones".