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    Умер рэпер Prodigy

    Рэпер Альберт Джонсон, известный как Prodigy, скончался в Лас-Вегасе на 43-м году жизни

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/  Рэпер Альберт Джонсон, известный как Prodigy, скончался в Лас-Вегасе на 43-м году жизни, сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ.

    Как рассказал изданию представитель музыканта, Джонсона госпитализировали несколько дней назад в связи с обострением анемии, которой он болел с рождения. Точная причина смерти, тем не менее, пока не установлена.

    Prodigy вместе с рэпером Havoc (Хэвок) выступал в музыкальном дуэте Mobb Deep, расцвет которого пришелся на 1990-е годы. 

    Лучшими композициями группы считаются "Quiet Storm" и "Shook Ones".

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