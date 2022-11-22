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Умер продюсер "Крестного отца" Грэй Фредериксон

Умер продюсер "Крестного отца" Грэй Фредериксон Один из продюсеров фильма "Крестный отец" (The Godfather) Грэй Фредериксон умер в США в возрасте 85 лет.
Шоу-бизнес
22 ноября 2022 г. 07:53
Умер продюсер Крестного отца Грэй Фредериксон

Один из продюсеров фильма "Крестный отец" (The Godfather) Грэй Фредериксон умер в США в возрасте 85 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщил журнал The Hollywood Reporter.

О смерти Фредериксона, долгое время боровшегося с раком, сообщила изданию его жена.

Отметим, что Фредериксон работал с режиссером Фрэнсисом Фордом Копполой над созданием трилогии "Крестный отец", а также над фильмом о вьетнамской войне "Апокалипсис сегодня" (Apocalypse Now). Он получил премию "Оскар" в качестве сопродюсера второго фильма трилогии "Крестный отец".

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Версия на азербайджанском языке "Xaç atası" filminin prodüseri Qrey Frederikson vəfat edib

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