Умер продюсер "Крестного отца" Грэй Фредериксон

Один из продюсеров фильма "Крестный отец" (The Godfather) Грэй Фредериксон умер в США в возрасте 85 лет.

Один из продюсеров фильма "Крестный отец" (The Godfather) Грэй Фредериксон умер в США в возрасте 85 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщил журнал The Hollywood Reporter.

О смерти Фредериксона, долгое время боровшегося с раком, сообщила изданию его жена.

Отметим, что Фредериксон работал с режиссером Фрэнсисом Фордом Копполой над созданием трилогии "Крестный отец", а также над фильмом о вьетнамской войне "Апокалипсис сегодня" (Apocalypse Now). Он получил премию "Оскар" в качестве сопродюсера второго фильма трилогии "Крестный отец".