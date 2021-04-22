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Умер продюсер фильма "Бешеные псы"

Умер продюсер фильма "Бешеные псы" Американский режиссер, сценарист, монтажер и продюсер Монте Хеллман ушел из жизни 20 апреля на 92-м году жизни.
Шоу-бизнес
22 апреля 2021 г. 04:28
Умер продюсер фильма Бешеные псы

Американский режиссер, сценарист, монтажер и продюсер Монте Хеллман ушел из жизни 20 апреля на 92-м году жизни.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter, ссылаясь на дочь умершего - актрису и продюсера Мелиссу Хеллман.

Хеллман снял вестерны "Перестрелка" (The Shooting, 1966) и "Побег в никуда" (Ride in the Whirlwind, 1966), военную драму "В ад с черного хода" (Back Door to Hell, 1964) и приключенческий фильм "Полет к ярости" (Flight to Fury, 1964) - во всех этих картинах снялся актер Джек Николсон.

Самая известная продюсерская работа Хеллмана - дебютный фильм Квентина Тарантино "Бешеные псы" (Reservoir Dogs, 1992).

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