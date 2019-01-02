Умер певец Крис Кельми

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Музыкант Крис Кельми скончался в Подмосковье первого января.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, артист скончался в результате остановки сердца.

Музыкант умер на 64-м году жизни.

Как заявил директор певца Евгений Суслов, состояние здоровья Кельми долгое время вызывало "подозрения".

Крис Кельми (Анатолий Арьевич Кельми) — известный советский и российский певец и музыкант. Его авторству принадлежат такие песни как "Замыкая круг", "Ночное рандеву", "Усталое такси". Он также написал музыку к мультфильму "Пес в сапогах". Кельми был создателем групп "Високосное лето" и "Рок-Ателье", а также участником группы "Автограф".