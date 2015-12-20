​Умер патриарх немецкой классической музыки Курт Мазур

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Прославленный немецкий дирижер Курт Мазур скончался в субботу, 19 декабря, в возрасте 88 лет.

Как передает Report, об этом сообщил оркестр Нью-Йоркской филармонии, главным дирижером которого Мазур был с 1991 по 2002 годы.

О причинах случившегося не сообщается. Известно, что музыкант много лет страдал болезнью Паркинсона.

Мазур - один из самых выдающихся мировых дирижеров. С 2002 года Курт Мазур руководил Национальным оркестром Франции, будучи одновременно главным дирижером Лондонского филармонического оркестра.