Умер озвучивший Дарта Вейдера из "Звездных войн" актер Джеймс Эрл Джонс

Американский актер Джеймс Эрл Джонс, озвучивавший Дарта Вейдера в серии фильмов "Звездные войны" (Star Wars) умер в Нью-Йорке на 94-м году жизни.

Американский актер Джеймс Эрл Джонс, озвучивавший Дарта Вейдера в серии фильмов "Звездные войны" (Star Wars) умер в Нью-Йорке на 94-м году жизни.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал ABC News.

Актер скончался в своем доме в округе Датчесс штата Нью-Йорк.

За более чем 60-летнюю карьеру Джонс снялся в десятках фильмов. Среди них "Поездка в Америку", "Конан-варвар", "Матуан", "Лучший из лучших", "Преступные связи", "Охота за Красным октябрем", "Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу".

Актер также озвучил Муфасу в мультфильме "Король Лев" и Дарта Вейдера в легендарной франшизе "Звездные войны".

Джонс является обладателем трех премий "Тони", двух "Эмми" (обе получил в 1991 году) и одной премии "Грэмми". В 2011 году он получил почетный "Оскар" "за вклад в развитие киноискусства".