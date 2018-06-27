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    Умер отец Майкла Джексона

    Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Джо Джексон, отец легенды поп-музыки Майкла Джексона, скончался в Лос-Анджелесе, сообщает TMZ.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в этом месяце продюсера госпитализировали с последней стадией рака. На момент смерти ему было 89 лет.

    Как отмечает издание, проблемы со здоровьем у него начались несколько лет назад. В 2015 году он пережил три сердечных приступа, а в 2016 также некоторое время пролежал в больнице.

    Джо Джексон был музыкальным менеджером группы The Jackson Five и начавших впоследствии сольную карьеру Майкла и Дженет Джексонов.

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