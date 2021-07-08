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Умер отец актера Роберта Дауни-младшего

Умер отец актера Роберта Дауни-младшего Режиссер и актер Роберт Дауни-старший скончался в США в возрасте 85 лет.
Шоу-бизнес
8 июля 2021 г. 06:26
Умер отец актера Роберта Дауни-младшего
Роберт Дауни-старший

Режиссер и актер Роберт Дауни-старший скончался в США в возрасте 85 лет.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета New York Daily News, ссылаясь на жену кинематографиста.

Дауни-старший, которому исполнилось 85 лет в конце июня, страдал синдромом Паркинсона более пяти лет. Он скончался дома в Нью-Йорке.

Актер приобрел популярность после одного из своих первых фильмов "Патни Своуп" (1969). Среди других его известных фильмов — работы "Дворец Грисера" (1972), "Слишком много солнца" (1990).

Отметим, что его сын — тоже популярный актер Роберт Дауни-младший — снялся в нескольких фильмах своего отца.

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