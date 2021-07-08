Умер отец актера Роберта Дауни-младшего

Режиссер и актер Роберт Дауни-старший скончался в США в возрасте 85 лет.

Режиссер и актер Роберт Дауни-старший скончался в США в возрасте 85 лет.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщает газета New York Daily News, ссылаясь на жену кинематографиста.

Дауни-старший, которому исполнилось 85 лет в конце июня, страдал синдромом Паркинсона более пяти лет. Он скончался дома в Нью-Йорке.

Актер приобрел популярность после одного из своих первых фильмов "Патни Своуп" (1969). Среди других его известных фильмов — работы "Дворец Грисера" (1972), "Слишком много солнца" (1990).

Отметим, что его сын — тоже популярный актер Роберт Дауни-младший — снялся в нескольких фильмах своего отца.