Умер основатель группы The Clash Кит Левен

Один из основателей британских музыкальных групп The Clash и Public Image Ltd Кит Левен умер в пятницу в возрасте 65 лет.

Один из основателей британских музыкальных групп The Clash и Public Image Ltd Кит Левен умер в пятницу в возрасте 65 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Guardian.

"Покойся с миром, Кит Левен", - написал в своем Twitter бывший член группы Public Image Ltd Джа Уоббл.

Левен умер в своем доме в английском графстве Норфолк от онкологического заболевания печени, оставив неизгладимое влияние на британскую рок-музыку, пишет газета.

Гитарист совместно с Миком Джонсоном основал группу The Clash в 18 лет, однако больших успехов он добился в Public Image Ltd. Их первый альбом Public Image: First Issue достиг 22-го места в чартах 1978 года. Ему предшествовал классический сингл Public Image, попавший в десятку лучших. Их второй альбом Metal Box 1979 года считается классикой пост-панка.