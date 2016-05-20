Умер основатель группы Beastie Boys

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ В США в возрасте 52 лет скончался основатель и гитарист группы Beastie Boys Джон Берри, сообщает Report со ссылкой на Lenta.ru. Музыкант умер утром в четверг, 19 мая, в хосписе в Денверсе (штат Массачусетс).

Берри страдал от деменции лобной доли, в последнее время его самочувствие ухудшилось.

Beastie Boys была образована в Нью-Йорке в 1979 году. Джон Берри был одним из основателей группы, вместе с Майклом Даймондом, Адамом Яухом и Кейтом Шелленбахом он входил в первый состав. Дебют коллектива состоялся в летом 1981 года на чердаке в доме Берри на Манхэттене.

В 1982-м музыкант покинул группу. Впоследствии он играл в таких коллективах, как Even Worse, Big Fat Love, Highway Stars и Bourbon Deluxe.

За 33 года Beastie Boys выпустила восемь студийных альбомов, пластинки разошлись тиражом более 40 миллионов.

В активе Beastie Boys три премии «Грэмми». В апреле 2012 года группа была включена в зал славы рок-н-ролла.