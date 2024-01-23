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Умер основатель Boney M.

Умер основатель Boney M. Музыкант, композитор, создатель группы Boney M. Франк Фариан (настоящее имя - Франц Ройтер) умер на 83-м году жизни.
Шоу-бизнес
23 января 2024 г. 18:33
Умер основатель Boney M.

Музыкант, композитор, создатель группы Boney M. Франк Фариан (настоящее имя - Франц Ройтер) умер на 83-м году жизни.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.

По его информации, Фариан умер у себя дома в Майами.

В 1961 году Фариан создал группу Frankie Farian und die Schatten и выступал с ней в местных ресторанах и танцевальных клубах. Известность пришла в 1964 году, когда группа приняла участие в международном рок-фестивале в Гамбурге. В 1968 году Фариан начал сольную карьеру.

Однако с середины 1970-х его карьера постепенно угасла, и Фариан начал заниматься поп-музыкой. Он является автором таких хитов Boney M., как Rasputin и Daddy Cool. Кроме того, Фариан основал несколько других поп-проектов, среди которых Eruption, Precious Wilson, Far Corporation, Milli Vanilli, La Bouche.

Фариан временами считался самым успешным немецким продюсером на международном уровне 1970-х и 1980-х годов. Хотя музыкальные критики часто относились к нему негативно. Его записи были проданы тиражом более 800 млн.

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Версия на азербайджанском языке “Boney M” qrupunun qurucusu vəfat edib

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