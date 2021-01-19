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Умер один из сценаристов телесериала The Simpsons

Умер один из сценаристов телесериала The Simpsons Ему было 65 лет
Шоу-бизнес
19 января 2021 г. 16:13
Умер один из сценаристов телесериала The Simpsons

Американский сценарист и продюсер, работавший в том числе над мультсериалом The Simpsons ("Симпсоны"), Дэвид Ричардсон умер в возрасте 65 лет. Как передает Report, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на журнал Deadline.

По его данным, причиной смерти продюсера стала сердечная недостаточность. Семья Ричардсона планирует организовать закрытую церемонию похорон, публичное прощание состоится позже.

Ричардсон работал, в основном, над телевизионными комедиями. Среди них - ситкомы Empty Nest ("Пустое гнездо", 1988) и Malcolm in the Middle ("Малкольм в центре внимания", 2000), три сезона сериала Two and a Half Men ("Два с половиной человека", 2003), взрослая анимационная комедия F is for Family ("С" значит "Семья", 2015) и другие.

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