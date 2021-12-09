О нас
Report Georgia
Аудио новости

Умер один из основателей Bronski Beat

Умер один из основателей Bronski Beat Один из основателей британской группы Bronski Beat Стив Бронски умер на 62-м году жизни.
Шоу-бизнес
9 декабря 2021 г. 22:45
Умер один из основателей Bronski Beat

Один из основателей британской группы Bronski Beat Стив Бронски умер на 62-м году жизни.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг в Twitter бывший солист коллектива Джимми Сомервилл.

"С печалью узнал, что Стив Бронски умер. Он был талантливым и очень сильно чувствовавшим мелодию человеком. Работать с ним над песнями и над той песней, которая изменила наши жизни и коснулась жизней столь многих других людей, было забавно и восхитительно", - написал он.

Группа, играющая в стиле синти-поп, была основана в 1983 году Бронски вместе с Соммервилом и музыкантом Ларри Стейнбачеком. Ее самой популярной композицией стал дебютный сингл Smalltown Boy, выпущенный в 1984 году.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Ровшан Рустамов: В Азербайджане проводится оценивание объема цифрового пиратства
Ровшан Рустамов: В Азербайджане проводится оценивание объема цифрового пиратства
9 декабря 2021 г. 17:39
Турецкая компания предлагает решения по ИБ для финсектора Азербайджана
Турецкая компания предлагает решения по ИБ для финсектора Азербайджана
8 декабря 2021 г. 14:16
Министр промышленности Астрахани: Есть мощный транзитный потенциал для развития коридора Север-Юг
Министр промышленности Астрахани: Есть мощный транзитный потенциал для развития коридора Север-Юг
7 декабря 2021 г. 17:44
За последние 3 месяца из Украины депортированы 19 граждан Азербайджана
За последние 3 месяца из Украины депортированы 19 граждан Азербайджана
7 декабря 2021 г. 16:46
Руководство ГПС объявило порицание майору за грубое обращение с журналистами
Руководство ГПС объявило порицание майору за грубое обращение с журналистами
7 декабря 2021 г. 11:02
МВД: В Азербайджане сократилось количество краж частной собственности
МВД: В Азербайджане сократилось количество краж частной собственности
7 декабря 2021 г. 10:51
МВД: В этом году в Азербайджане не зарегистрировано случаев захвата заложников
МВД: В этом году в Азербайджане не зарегистрировано случаев захвата заложников
7 декабря 2021 г. 10:18
ЮНЕСКО: Надеемся вскоре направить миссию на освобожденные территории Азербайджана
ЮНЕСКО: Надеемся вскоре направить миссию на освобожденные территории Азербайджана
6 декабря 2021 г. 14:26
Губернатор: Из Винницы в Азербайджан за 9 месяцев экспортировано товаров на сумму около 5 миллионов долларов
Губернатор: Из Винницы в Азербайджан за 9 месяцев экспортировано товаров на сумму около 5 миллионов долларов
3 декабря 2021 г. 11:25
В Азербайджане в 205 детсадах выявлены нарушения
В Азербайджане в 205 детсадах выявлены нарушения
2 декабря 2021 г. 17:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi