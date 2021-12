Умер один из основателей Bronski Beat

Один из основателей британской группы Bronski Beat Стив Бронски умер на 62-м году жизни.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг в Twitter бывший солист коллектива Джимми Сомервилл.

"С печалью узнал, что Стив Бронски умер. Он был талантливым и очень сильно чувствовавшим мелодию человеком. Работать с ним над песнями и над той песней, которая изменила наши жизни и коснулась жизней столь многих других людей, было забавно и восхитительно", - написал он.

Группа, играющая в стиле синти-поп, была основана в 1983 году Бронски вместе с Соммервилом и музыкантом Ларри Стейнбачеком. Ее самой популярной композицией стал дебютный сингл Smalltown Boy, выпущенный в 1984 году.